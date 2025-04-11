Мошенники заставили пенсионерку инсценировать свое похищение и потребовали выкуп в крипте

Москвич получил фотографии связанной матери и требование о выкупе. Оказалось, что 70-летняя женщина сама инсценировала свое похищение. Подробности истории сообщает kp.ru.

Недавно Игорю Алексееву (имя изменено) отправили фотографию, на которой его мать Елена Ивановна была связана. Перед этим женщина сама позвонила сыну и сказала, что ей срочно нужны 600 тыс. рублей, которые необходимо перевести на чужую карту. Однако мужчина сразу понял, что ее пытаются обмануть аферисты, и попытался вразумить взволнованную мать, но та спешно попрощалась и положила трубку. Затем ему стали приходить странные сообщения с угрозами и требованиями выкупа.

«Ты моришь маму голодом. Чем скорее переведешь, тем скорее она поест», «Мать не увидишь, пока не будет денег. Если денег до вечера нет, то цена будет 100 000$ + лысая мать в подарок», — писали неизвестные Алексееву.

Мужчина проверил счета матери, где хранились деньги на лечение, но они были уже пусты. Тогда москвич обратился в полицию, перемещения Елены Ивановны быстро отследили и нашли ее в небольшой гостинице под Истрой. Выяснилось, что женщина сама снимала себя связанной по указанию мошенников, чтобы создать видимость похищения. Звонившие ей злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ, требовали переводить деньги на чужие счета, а затем приказали ехать в подмосковный Красногорск, где она передала свой телефон другой жертве мошенников. Их уже ищут.

Ранее в Краснодарском крае мальчик отдал мошенникам 5 млн рублей из сейфа родителей, чтобы спасти их от уголовного преследования.