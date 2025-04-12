В Сергиевом Посаде произошел пожар в промзоне

В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского района случился пожар на складе с краской

В Сергиевом Посаде произошел пожар на территории промзоны. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, возгорание случилось на складе с краской в поселке Лесхоз Сергиево-Посадского района. Из разных мест населенного пункта наблюдается черный столб дыма. На место уже прибыли пожарные.

Накануне возгорание произошло на складе со стройматериалами в Сходне в Московской области. По данным МЧС России, металлический ангар загорелся на площади 1200 квадратных метров. На месте работали пожарные и спасатели.

7 апреля в Подольске в Московской области загорелась бывшая пожарная часть. По словам очевидцев, данный объект горел уже не в первый раз.

3 апреля в Пензе загорелось производственно-складское здание. По данным МЧС, огонь в здании на улице Аустрина охватил площадь в 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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