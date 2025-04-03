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В Пензе на складе произошел масштабный пожар

МЧС: в Пензе загорелось складское здание на площади 900 квадратных метров
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Пензе загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, огонь в здании на улице Аустрина охватил площадь в 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого в Петрозаводске потушили пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Как рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев в Telegram-канале, возгорание произошло в четвертом производственном цеху цифровой судоверфи, который еще строится. Противопожарные системы там не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня.

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила противопожарного режима, которые затронут как бытовые привычки граждан, так и требования к организациям. Как напомнил рассказал юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья, запрещено курить в местах погрузки/разгрузки горючих материалов. Это касается складов, АЗС и промышленных объектов. В лифтовых холлах запрещено размещать кладовые, магазины или хранить горючие материалы.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.

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