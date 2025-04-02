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Подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома

В США 16-летний юноша спас соседей из огня, забравшись на крышу горящего дома

Американский подросток спас семью с крыши горящего дома, сообщает 19 News.

ЧП произошло 28 марта в городе Кливленд, штат Огайо. Около 11 часов утра в пожарную службу поступило сообщение о возгорании двух домов на авеню Сакраменто в районе Джефферсон.

Когда пожарные прибыли на место, 16-летний Тайлер Соуден рассказал им, что услышал крики, а затем выглянул в окно и увидел ребенка на крыше горящего дома. Он взял приставную лестницу, чтобы помочь матери и двум ее маленьким детям, мальчику и девочке, спуститься на землю. В то же время 12-летний сын женщины сам покинул дом, спрыгнув со второго этажа. Их пожилого соседа, владельца второго загоревшегося дома, и его собаку спасли офицеры полиции.

Членов семейства, спасенных Тайлером, доставили в больницу в стабильном состоянии. Впоследствии пожарная служба и полиция Кливленда поблагодарили подростка в социальных сетях. По сообщения властей, пожар был сильным и привел к повреждению линий электропередачи. В его тушении приняли участие 60 пожарных, один из них получил травму плеча. Причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее житель Подмосковья попал под суд за то, что он не вынес мать из горящего дома.

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