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При взрыве в Лесозаводске пострадали два человека

Два грузчика пострадали при пожаре и взрыве в цехе в приморском Лесозаводске

Два человека пострадали во время пожара и взрыва в цехе по производству окон и в соседнем складе в городе Лесозаводск в Приморском крае. Об этом сообщило министерство ГО и ЧС региона, передает РИА Новости.

По данным ведомства, пострадавших грузчиков доставили в городскую больницу с ожогами.

Ранее о мощном взрыве в Лесозаводске сообщал Telegram-канал SHOT. По его информации, происшествие произошло утром на улице Старорусской. Предварительно, «взлетел на воздух старый неисправный холодильник», после чего на складе начался пожар.

10 апреля в подмосковном городе Химки загорелся склад, на котором хранились строительные материалы. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 30 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Подольске загорелась бывшая пожарная часть.

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