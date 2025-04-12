Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрыв произошел на складе в Приморском крае

SHOT: на складе в приморском городе Лесозаводске произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в городе Лесозаводске в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Из материала следует, что инцидент произошел утром 12 апреля на одном из местных складов. Постройка находится на улице Старорусской.

«Предварительно, взлетел на воздух старый неисправный холодильник», — говорится в публикации.

Как отметили журналисты, после взрыва на складе начался пожар. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, при этом никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

10 апреля в подмосковном городе Химки загорелся склад, на котором хранились строительные материалы. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, здание расположено в районе Сходня.

Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 30 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники, которые сначала локализовали возгорание и затем полностью его потушили. По данным профильного ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее россиян предупредили о грядущем ужесточении противопожарных правил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами