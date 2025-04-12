Взрыв произошел на складе в Приморском крае

Мощный взрыв произошел в городе Лесозаводске в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Из материала следует, что инцидент произошел утром 12 апреля на одном из местных складов. Постройка находится на улице Старорусской.

«Предварительно, взлетел на воздух старый неисправный холодильник», — говорится в публикации.

Как отметили журналисты, после взрыва на складе начался пожар. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, при этом никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

10 апреля в подмосковном городе Химки загорелся склад, на котором хранились строительные материалы. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, здание расположено в районе Сходня.

Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 30 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники, которые сначала локализовали возгорание и затем полностью его потушили. По данным профильного ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее россиян предупредили о грядущем ужесточении противопожарных правил.