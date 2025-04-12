Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Облачная с прояснениями погода и местами небольшие осадки прогнозируются в Москве в субботу, 12 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем ожидается от +2°C до +4°C, а в ночь на 13 апреля похолодает до -2°C. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами возможна гололедица, предупредили синоптики.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

10 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве и Подмосковье может растаять только к Пасхе — 20 апреля. Он рассказал, что снег начнет постепенно сходить со следующей недели, начиная с 14 апреля, когда ожидается рост дневных и ночных температур.

В понедельник температура будет около +10°C, а со вторника, по предварительным данным, поднимется до +15°C — это на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры также будут расти и составят около +5°C, добавил эксперт.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что общегородской субботник переносится с 12 на 19 апреля из-за неблагоприятной погоды.

Ранее в Москве зафиксировали один из признаков наступления климатической весны.