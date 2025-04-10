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Снег в Москве растает к Пасхе

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: снег в столице растает к Пасхе
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Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

Снег в Москве и Подмосковье может растаять только к Пасхе — 20 апреля. Об этом сообщил «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к этой дате ожидается повышение дневных температур на 2-3 градуса выше нормы.

«Снег не растает до 20 числа, — отметил метеоролог. — В условиях города, где под асфальтом расположены теплопроводы, а стены высотных зданий передают тепло, снег может исчезнуть несколько раньше. Однако в парках, лесах и в Подмосковье он точно останется до Пасхи из-за значительного количества осадков».

Вильфанд добавил, что снег начнет постепенно сходить со следующей недели, начиная с 14 апреля, когда ожидается рост дневных и ночных температур.

В понедельник температура будет около 10°C, а со вторника, по предварительным данным, поднимется до 15°C — это на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры также будут расти и составят около 5 градусов выше нуля, уточнил эксперт.

Также москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в четверг.

Ранее Гидрометцентр заявил о приближении летнего тепла в Сибири.

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