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В Москве зафиксирован один из признаков наступления климатической весны

Краснокнижная орешниковая соня вышла из спячки в лесах Москвы
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godi photo/Shutterstock/FOTODOM

Краснокнижная орешниковая соня вышла из спячки в лесах Москвы. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

«Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни. Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали об этом редком животном. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы», — указано в сообщении.

Отмечается, что пробуждение орешниковой сони из спячки является одним из характерных признаков наступления климатической весны.

При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила «Газете.Ru», что ее мартовский прогноз погоды на теплый апрель не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег.

Позднякова отметила, что до пятницы в Москве будет преобладать небольшой снег ночью и мокрый снег или дождь днем. До конца недели в ночное время температура останется отрицательной, а днем она будет повышаться до плюсовых значений. Синоптик добавила, что к Пасхе ожидается тепло до 17°C.

Ранее синоптик Вильфанд рассказал, сколько в Москве продлится зимняя погода.

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