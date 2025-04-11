Собянин перенес городской субботник из-за погоды

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что общегородской субботник переносится с 12 на 19 апреля из-за неблагоприятной погоды.

«Планировали провести субботник 12 апреля, но погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год», — написал он.

Всем желающим принять участие в городском мероприятии 19 апреля выдадут специальный инвентарь. Москвичи смогут очистить газоны, высадить деревья и кустарники и обустроить цветники.

«Погода, надеюсь, будет лучше», — добавил Собянин.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве и Подмосковье может растаять только к Пасхе — 20 апреля.

Вильфанд добавил, что снег начнет постепенно сходить со следующей недели, начиная с 14 апреля, когда ожидается рост дневных и ночных температур.

В понедельник температура будет около 10°C, а со вторника, по предварительным данным, поднимется до 15°C — это на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры также будут расти и составят около 5 градусов выше нуля, уточнил эксперт.

Ранее Гидрометцентр заявил о приближении летнего тепла в Сибири.