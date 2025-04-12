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Вильфанд рекомендовал Дальнему Востоку подготовиться к непогоде

Вильфанд сообщил, что циклон несет Дальнему Востоку непогоду
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NASA

Активный циклон несет Дальнему Востоку непогоду. Об этом «Интерфакс» заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«За счет того, что получается очень активный, глубокий циклон, сложная погода будет в Амурской области. Там сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, и гололедные явления. И опасная погода в Приморском крае в понедельник и вторник прогнозируется. Там действительно циклон очень важный, но он опасный», — заявил Вильфанд.

Согласно его данным, в ближайшие дни, 13-14 апреля, выпадут не менее 70 мм осадков во время сильного дождя.

В Приморье, тем временем, ожидается до 20 м/с, а на южном побережье, в районе Владивостока, будет магнитный ветер до 32 м/с.

Однако Москве Роман Вильфанд пообещал на Пасху комфортную весеннюю погоду на Пасху — температура в Москве поднимется до 14-18 градусов тепла. Также Роман Вильфанд рассказал, что москвичам можно ждать солнечной погоды и повышения температуры 14 апреля.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.

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