Вильфанд пообещал комфортную весеннюю погоду на Пасху

Вильфанд считает, что на Пасху температура в Москве поднимется до 14-18 градусов

На Пасху температура в Москве поднимется до 14-18 градусов тепла. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Пасху, 20 апреля, температура в Москве будет в диапазоне плюс 14-18 градусов днем, это очень тепло. Давление повышенное, поэтому никаких осадков не будет. Ночные температуры составят от 5 до 10 градусов тепла», — рассказал Вильфанд.

Также Роман Вильфанд рассказал, что москвичам можно ждать солнечной погоды и повышения температуры 14 апреля.

Синоптик подчеркнул, что такая температура является нормой для этого времени года. При этом, по словам Вильфанда на солнце можно будет загорать, ведь его активность соответствует третьей декаде августа.

В свою очередь, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщал, что к Санкт-Петербургу приближается циклон, сформированный над побережьем Норвегии. 11 апреля город заметет снегом.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.