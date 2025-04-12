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Синоптик рассказал, когда москвичам ждать потепления

Вильфанд: с 14 апреля в Москве ожидается повышение температуры и много солнца
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что москвичам можно ждать солнечной погоды и повышения температуры 14 апреля.

По словам Вильфанда, снежный покров исчезнет в столице в середине недели. В ночь на понедельник в Москве ожидается 0... +2°C. Днем в понедельник потеплеет до +9... +11°C, по Московской области — до +12°C.

Синоптик подчеркнул, что такая температура является нормой для этого времени года.

«От субботы к понедельнику на 10-12 мм ртутного столба давление повысится, оно будет выше нормы на 8 мм, поэтому в начале недели ожидается переменная облачность и много солнца. Уже днем солнечная энергия будет давать значительный вклад в повышение температуры. Весна наступит в столице со вторника, уже ночные температуры положительные — около 5 градусов. Днем будет около плюс 15, по области — до плюс 18», — отметил Вильфанд.

При этом на солнце можно будет загорать, ведь его активность соответствует третьей декаде августа.

До этого главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщал, что к Санкт-Петербургу приближается циклон, сформированный над побережьем Норвегии. 11 апреля город заметет снегом.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.

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