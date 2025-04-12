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«Киевская площадь» приобрела премиальный торговый центр в Москве

РБК: торговый центр «Времена года» в Москве продали «Киевской площади»
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Премиальный торговый центр «Времена года», расположенный на Кутузовском проспекте на западе Москвы, купила компания «Достижение», связанная с ГК «Киевская площадь». Об этом пишет РБК.

«Достижение» стало единственным участником торгов, отметило издание. Стоимость сделки составила 16 млрд рублей.

«Киевская площадь» является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России. По информации РБК, ее арендный доход за 2024 год составил $2 млрд. Среди проектов группы — гостиничный комплекс «Россия» в «Зарядье», спортивный комплекс «Олимпийский», московские торговые центры «Щелковский» и «Европейский», фуд-молл «Депо». Основные владельцы «Киевской площади» — Год Нисанов и Зарах Илиев.

4 апреля сообщалось, что главного инженера компании, обслуживающей трубопровод в московском торговом центре «‎Времена года», Евгения Боткина приговорили к четырем годам колонии-поселения. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Днем 22 июля 2023 года в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Четыре работника магазина «Глобус Гурмэ», находившегося на минус первом этаже, не выжили.

Ранее в Петербурге продали здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская».

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