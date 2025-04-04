Инженеру дали 4 года колонии-поселения за гибель людей в московском ТЦ «‎Времена года»

Прокуратура: инженера приговорили к четырем годам колонии за гибель людей в ТЦ

Главного инженера компании, обслуживающей трубопровод в московском торговом центре (ТЦ) «‎Времена года», Евгения Боткина приговорили к четырем годам колонии-поселения. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Установлено, что осужденный допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением‎», — говорится в сообщении.

Днем 22 июля 2023 года в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Четыре работника магазина «Глобус Гурмэ», находившегося на минус первом этаже, погибли.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Пострадали 10 человек, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Охранник здания также попал в больницу с ожогами обеих ног.

Адвокат Боткина Ольга Чиркова после случившегося настаивала, что оснований считать ее подзащитного причастным к этому преступлению нет. Она утверждала, что до трагедии была проверка технического состояния труб в ТЦ, в том числе магистральной, которая лопнула. Эта проверка, говорила Чиркова, не выявила технических проблем. Подробнее о ЧП в ТЦ «‎Времена года» — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее стала известна причина пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону.