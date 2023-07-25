За гибель людей при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» ответит инженер

Обвиняемого в гибели четырех человек главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина отправили под домашний арест. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сам он вину не признает, но активно сотрудничает со следствием и приезжал к ТЦ в день трагедии, чтобы помочь найти причины случившегося. При этом в деле могут появиться и новые фигуранты: адвокаты Боткина заявили, что ответственными за снабжение объекта горячей водой являются сотрудники Московской объединенной энергетической компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Инженера отпустили под домашний арест под залог в 10 млн рублей

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест Евгения Боткина — главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года».

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — зачитал вердикт судья (цитата по ТАСС).

Боткину запретили пользоваться почтой и общаться с другими фигурантами дела. Инженер будет под домашним арестом в доме своего брата в Московской области.

Адвокаты просили отпустить обвиняемого под залог в 10 млн рублей. Эту сумму был готов внести руководитель компании, в которой работает Боткин. «Он уведомлен о том, что в случае неявки в срок обвиняемого в суд или в орган следствия эта сумма будет обращена в доход государства», — заверили юристы.

На судебном заседании Боткин не признал себя виновным в прорыве трубы с кипятком и гибели четверых сотрудников торгового центра. «Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным», — подчеркнул он.

По словам Боткина, в день трагедии он приезжал в ТЦ, чтобы помочь установить причины случившегося, добровольно дал показания и активно сотрудничал со следствием.

В отношении Боткина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Обвиняемого могут приговорить к семи годам заключения, поскольку погибли четыре человека и нанесен крупный материальный ущерб.

Другие фигуранты

Следователи настаивали на аресте, считая, что, оставаясь на свободе, Боткин может скрыть следы преступления или сбежать.

«Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — указывали также представители СК России.

Адвокат Боткина Ольга Чиркова настаивала, что оснований считать ее подзащитного причастным к этому преступлению нет.

«Незадолго до трагедии была проверка технического состояния труб в ТЦ, в том числе магистральной, которая и лопнула. Эта проверка не выявила технических проблем», — констатировала она.

Кроме того, по словам юриста, ответственным за снабжение объекта горячей водой является Московская объединенная энергетическая компания, поэтому ответственность может лежать на сотрудниках этой организации.

Почему четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в ТЦ

Архитектор торгового центра «Времена года» Владимир Плоткин предположил, что возможной причиной произошедшего стал износ труб и использование генподрядчиком некачественных материалов при строительстве.

«Я думаю, что в 2004 году начали строить. Почти 20 лет [прошло]. Поэтому износ, скорее всего, был уже серьезный. Надо было за этим следить», — заявил он в беседе с РЕН ТВ.

Плоткин признал при этом, что занимался архитектурой здания, в том числе создавал инженерные чертежи на минус первом этаже, который 22 июля и залило кипятком.

Накануне здание ТЦ обследовали люди в форме МЧС. Они удостоверились, что сирена слышна, и проверили расположение эвакуационных выходов. При этом очевидцы, находившиеся внутри в день трагедии, уверяли, что сигнализация не сработала и никаких звуковых оповещений не было.

Следователи, работавшие на месте ЧП, изъяли фрагмент лопнувшей трубы.

В ТЦ также замерили концентрацию вредных веществ. Превышений предельно допустимых значений аммиака, сероводорода и хлороводорода не выявлено.

Прорыв трубы

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Четыре работника магазина «Глобус Гурмэ», находившегося на минус первом этаже, погибли.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Пострадали 10 человек, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Охранник здания также попал в больницу с ожогами обеих ног.