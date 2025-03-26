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В Петербурге продали здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская»

Деловой Петербург: ТЦ «Адмирал» на Малой Морской сменил владельца
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В Санкт-Петербурге здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская» сменило владельца, сообщает портал «Деловой Петербург» со ссылкой на данные из Росреестра.

Отмечается, что здание на Малой Морской улице, в котором располагается ТЦ «Адмирал» и вестибюль станции метро «Адмиралтейская», приобрело АО «Независимая финансовая группа».

«Продавцом выступила компания «Петро Мир», связанная с миллиардером Михаилом Мирилашвили», — говорится в публикации.

Стоимость сделки не называется, но, по данным «Делового Петербурга», она могла составить до 1,5 млрд рублей.

Пятиэтажное здание торгового центра, в которое встроен вестибюль станции метро «Адмиралтейская», было возведено в 2011 году.

До этого «Деловой Петербург» сообщал, что в Ленинградской области собираются благоустроить 57 гектаров территории в рамках реализации проекта комплексного развития.

Как писало издание, возведение нового мини-города оценили в 70,8 млрд рублей. Работы предполагается проводить в массиве «Ручьи-2», который находится восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища. Торги на право реализации проекта комплексного развития провели муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области.

Ранее в Кемерово выставили на продажу историческое здание в «Парке чудес» стоимостью 15 млн рублей.

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