Петербург накроет норвежский циклон

К Санкт-Петербургу приближается циклон, сформированный над побережьем Норвегии. 11 апреля город заметет снегом. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Его слова цитирует «Мойка78».

«Должна же природа отыграться на нас за аномальное тепло конца марта. Вчера была репетиция, завтра само представление», — сказал синоптик.

Атмосферный фронт, по его словам, подойдет к городу в середине ночи. В первой половине дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, которые прекратятся в 15-17 часов. За это время снежный покров достигнет 1-3 см.

Также в пятницу прогнозируется ветер с порывами до 7-12 метров в секунду, добавил Колесов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что «зима» сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей. По его словам, погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», отметил метеоролог.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.