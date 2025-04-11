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Двоих подростков посадили после совершеннолетия за снятый в школе ролик об СВО

«Осторожно, новости»: двоих юношей осудили на 2,5 года за ролик об СВО

Двоих 18-летних подростков Егора Старшинова и Кирилла Смирнова приговорили к 2,5 года лишения свободы по статье о дискредитации ВС РФ за снятый во время учебы в лицее в 2023 году ролик об СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, ролик с обсуждением боевых действий на Украине был выложен в Telegram-канале, в котором состояли 26 человек. В кадре находились портреты президента РФ Владимира Путина и Адольфа Гитлера. О видео узнала глава лицея Нина Говорова, которая и донесла на учеников в полицию. Их родители были оштрафованы. В августе 2024 года мальчикам исполнилось 18 лет, и на них завели уголовное дело за это же видео.

«Противоправная деятельность мужчин была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области и силовой поддержке Росгвардии», — прокомментировали приговор в следственном комитете Нижегородской области.

До этого СК сообщил, что число направленных в суды дел о терроризме в 2024 году выросло на 40%.

Ранее стало известно, сколько публикаций с фейками о ВС РФ выявило МВД с начала СВО.

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