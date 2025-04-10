Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двух россиян отправили в колонию из-за фейков о ВС РФ

Двух нижегородцев приговорили к 2,5 года колонии каждого за фейки о ВС РФ

Суд в Нижнем Новгороде приговорил двух местных жителей к 2,5 года колонии каждого за распространение ложной информации о российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчины выложили на один из видеохостингов ролик, который содержал фейки об использовании ВС РФ. В итоге их задержали при участии сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ.

27 марта Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении журналистки и кинокритика Екатерины Барабаш (признана в РФ иностранным агентом). Экспертиза, проведенная следователями, признала размещенную на странице кинокритика в социальной сети публикацию содержащей заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Сейчас ее дело рассматривает суд.

Ранее сообщалось, что журналиста Сергея Мингазова приговорили к штрафу в 700 тыс. рублей за распространение фейков о действиях российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами