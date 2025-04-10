Двух россиян отправили в колонию из-за фейков о ВС РФ

Двух нижегородцев приговорили к 2,5 года колонии каждого за фейки о ВС РФ

Суд в Нижнем Новгороде приговорил двух местных жителей к 2,5 года колонии каждого за распространение ложной информации о российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчины выложили на один из видеохостингов ролик, который содержал фейки об использовании ВС РФ. В итоге их задержали при участии сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ.

27 марта Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении журналистки и кинокритика Екатерины Барабаш (признана в РФ иностранным агентом). Экспертиза, проведенная следователями, признала размещенную на странице кинокритика в социальной сети публикацию содержащей заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Сейчас ее дело рассматривает суд.

Ранее сообщалось, что журналиста Сергея Мингазова приговорили к штрафу в 700 тыс. рублей за распространение фейков о действиях российской армии.