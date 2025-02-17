Следственный комитет сообщил о росте дел о терроризме

СК: число направленных в суды дел о терроризме в 2024 году выросло на 40%

Следователи в 2024 году направили в суды на 40% больше дел о терроризме и диверсиях, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что всего в прошлом году СК направил в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера.

В данный момент такие преступления расследуются в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и других регионах.

По ее словам, чаще всего исполнителей соответствующих преступлений вовлекают через интернет, а сами заказчики находятся за рубежом.

Представитель СК отметила, что поджог объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и порча автомобилей квалифицируются как теракт или диверсия. За их совершение предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В январе в Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух молодых жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее СК возбудил дело после атаки ВСУ на частный дом в Курской области.