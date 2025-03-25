Стало известно, сколько публикаций с фейками о ВС РФ выявило МВД с начала СВО

МВД с начала СВО выявило более 43 тысяч интернет-публикаций с фейками о ВС РФ

С начала проведения специальной военной операции МВД России обнаружило и отправило в Роскомнадзор свыше 43 тысяч интернет-ссылок на материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил страны. Об этом сообщил Сергей Першенков, первый заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России, передает ТАСС.

Он отметил, что с начала операции органы внутренних дел выявили более 43 тысяч ссылок на подобные публикации, которые были направлены в Роскомнадзор для дальнейшей обработки. В 2024 году правоохранительные органы зарегистрировали 116 преступлений, связанных с дискредитацией российских вооруженных сил и органов государственной власти, которые были совершены с использованием интернета.

Кроме того, Першенков сообщил, что было пресечено около 1900 административных правонарушений в этой области.

До этого стало известно, что Роскомнадзор с января 2024 года ограничил доступ к 3,5 тыс. ресурсов и материалов с недостоверной информацией о Вооруженных силах России.

Ранее в Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за дискредитацию российской армии.