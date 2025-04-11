Россиян предупредили о мошенничестве с помощью цифрового рубля

Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

В ЦБ пояснили, что мошенники создают фишинговые сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и называют ресурс инвестиционной программой от Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит».

Затем аферисты используют психологический прием, агитируя как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», поскольку потом стартовая сумма будет значительно увеличена.

В Центробанке добавили, что потенциальной жертве также предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель «личного менеджера» — заставить человека внести как можно больше средств на подставной площадке.

«Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам», — призвал регулятор. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России», — указывает регулятор.

Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что подготовило карточки, на которых собрали основные схемы мошенничества в отношении несовершеннолетних, уточнив, что все эти случаи были выявлены в ходе оперативной и аналитической работы.

В свою очередь недобросовестные владельцы автосалонов придумали новую схему обмана: клиентам предлагают иномарки из «банковского конфиската» с большой скидкой. Однако после таких сделок россияне попадают в финансовую кабалу и остаются без автомобиля. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ назвали мифом введение ограничений на снятие наличных в банкомате.