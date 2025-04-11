Новая схема: как россиянам продают автомобили из «банковского конфиската»

Недобросовестные владельцы автосалонов придумали новую схему обмана: клиентам предлагают иномарки из «банковского конфиската» с большой скидкой. Однако после таких сделок россияне попадают в финансовую кабалу и остаются без автомобиля. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Конфискат

В России распространилась мошенническая схема, которая получила название «банковский конфискат» , рассказали «Газете.Ru» автоюристы. Суть аферы не нова, но сейчас для нее придумали новый маркетинговый «соус». Как рассказали собеседники издания, менеджеры автосалонов убеждают клиентов, что продают иномарки почти за бесценок, поскольку банк-партнер изъял их у заемщиков и решил реализовать.

«Объявления, которые предлагают купить автомобиль по цене гораздо ниже рынка, размещаются в интернете на регулярной основе и на долгое время. Чтобы убедить россиян в легальности аферы, продавцы сейчас стали приписывать фразу «банковский конфискат. Схема работает исправно », — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Достаточно зайти в интернет, чтобы увидеть целые списки подобных предложений: на первых страницах сайтов их будет не менее 10, соглашается вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Предлагать будут, к примеру, Toyota Camry за 2 млн рублей из банковского конфиската. Раньше, кстати, были популярны магазины, которые продавали машины как некий таможенный конфискат», — рассказал эксперт.

Главная задача мошенников — заманить покупателя к себе в автосалон, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, затем в шоуруме начинается спектакль : клиенту говорят, что желанной машины уже нет, но есть другая — чуть дороже и ее выгодно взять в кредит.

«Покупателя убеждают подать запрос на кредит, чтобы посмотреть процентную ставку, и подписать документы», — предупредил Радько.

При этом, по его словам, заявка может быть оформлена таким образом, что подписавший ее клиент уже согласился с предоставлением займа и заодно подписывает банковский договор на открытие счета.

Клиента в автосалоне фактически обрабатывают и в процессе выясняется, что ему предлагают автомобиль даже дороже, чем у официального дилера. Уговорами покупателя пытаются заставить взять кредит, а также внести первоначальный взнос , говорят юристы.

Разговор с недобросовестным менеджером в автосалоне, как правило, идет два-три часа, чтобы усыпить бдительность клиента. В итоге покупателю подсовывают документы, где все самое важное будет написано мелким шрифтом.

«Клиент, будучи уставшим и замученным, подписывает все, что ему подают, в том числе и кредитные договоры по небывалым ставкам. Также ему продают очень много дополнительного оборудования , либо какие-то услуги по завышенным ценам. В итоге автомобили становятся дороже в 2-3 раза, чем если бы гражданин приобретал их в другом салоне», — заявил юрист Лев Воропаев.

Доказать ничего не получится

Покупателю, клюнувшему на удочку мошенников, бессмысленно вызывать полицию, поскольку свою правоту он не докажет, полагает Сергей Радько из «Свободы выбора». Если человек добровольно подписал все документы, то вина автосалона юридически недоказуема. Разоблачить автосалоны тоже не получится, потому что все объявления могут быть просто рекламными, считает эксперт.

Менеджеры таких автосалонов научились проворачивать подобные аферы без рисков для себя, уходя от потенциальных обвинений в мошенничестве.

Существует ли банковский конфискат

В реальности весь конфискат банки обычно реализуют самостоятельно через договоры с коммерческими организациями, которые занимаются этим профессионально, заявил юрист Лев Воропаев. Такие фирмы перепродают автомобили по рыночной цене, потому что они заинтересованы в прибыли.

При этом банки не продают машины поштучно, а реализуют их целыми партиями. Никакие организации не заинтересованы в продаже автомобилей по низкой стоимости. Иногда сами заемщики возвращают машины банку, но даже тогда при перепродаже цена автомобиля не может быть в два раза ниже рыночной.

Главный признак обмана — низкая цена в объявлении, заявил Лев Воропаев. Если же человек все равно приехал в автосалон, то при малейшем подозрении в обмане нужно как можно скорее уйти.

«Если клиент чувствует, что его обманывают, либо ему что-то не нравится, то надо вставать и уходить. И тем более не вносить никаких денег. Полиция, к сожалению, реагирует неоперативно, поэтому лучше самому никаких действий не предпринимать», — посоветовал юрист.

Почему россияне верят

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что поверить в такой очевидный обман люди могут из-за давления на чувство значимости.

«Представьте: клиент покупает бриллиант стоимостью 5 млн рублей, и тут ему предлагают «супер-предложение» за 3 млн рублей. Человек сразу думает, какой он умный и самый хитрый, раз такой вариант нашел. В итоге у клиента повышается чувство собственной значимости», — заявил психотерапевт.

Примечательно, что человек может бессознательно понимать, что его втягивают в мошенническую схему, но он быстро откажется от этой мысли из-за желания выйти победителем из ситуации, заключил Фомин.