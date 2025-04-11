В ЦБ назвали мифом введение ограничений на снятие наличных в банкомате

ЦБ опроверг введение запрета на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах

Сведения, согласно которым в России введут ограничения на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября, являются очередным мифом. Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального банка (ЦБ) России.

В ЦБ пояснили, что 1 апреля был принят закон, обязывающий банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы. В рамках этой работы кредитные организации должны будут проверять, не снимает ли клиент деньги под влиянием мошенников. Операция будет проходить согласно специальному перечню признаков, отметили в регуляторе.

«Если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения», — говорится в сообщении.

В конце марта заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что ведомство получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков, если заподозрит их в участии в дропперских схемах. Он уточнил, что нововведение вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Ранее в РФ предложили ограничить срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.