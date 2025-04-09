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Стало известно состояние женщин, эвакуированных из-за пожара в роддоме

Депздрав Москвы: женщины, эвакуированные при пожаре в роддоме, родили
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Shutterstock

Роды у четырех женщин, которые находились в ГКБ имени Баумана в Москве, когда случился пожар, завершились успешно, мамы и их дети чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале.

«Главное чудо дня: на свет появились четыре здоровых малыша. Благодаря оперативным действиям пожарных и врачей больницы имени Н.Э. Баумана будущих мам оперативно перевели в безопасный родильный зал», — говорится в публикации.

В столичном депздраве добавили, что одна из пациенток не только преодолела стрессовую ситуацию, но и успела стать мамой. Врачи были рядом, поддерживая ее и оказывая медицинскую помощь.

О том, что в родильном доме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром 9 апреля. Уточняется, что при ликвидации возгорания прибывшие на место происшествия пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны на седьмом этаже родильного дома.

Пожарные специалисты полностью ликвидировали возгорание.

Ранее оперативные службы выяснили предварительную причину пожара в роддоме в Москве.

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