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В Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре

SHOT: в Екатеринбурге замечен сильный пожар в торговом центре «Гринвич»
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Telegram-канал SHOT

В Екатеринбурге замечен сильный пожар в здании торгового центра «Гринвич». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Столб дыма виден за несколько километров от места ЧП. Предварительно, внутри могли находиться люди. Проводится экстренная эвакуация. На место выдвинулись сотрудники МЧС», — сообщает издание.

Позднее стало известно, что прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за сбоя в электрощитовой. Пострадавших в результате пожара нет.

Также пресс-служба столичного департамента здравоохранения рассказала, что роды у четырех женщин, которые находились в ГКБ имени Баумана в Москве, когда случился пожар, завершились успешно, мамы и их дети чувствуют себя хорошо.

О том, что в родильном доме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром 9 апреля. Уточняется, что при ликвидации возгорания прибывшие на место происшествия пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны на седьмом этаже родильного дома.

Ранее работников екатеринбургского оборонного завода увели в бомбоубежище.

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