Появились подробности о шубах и сумках, найденных у ректора ПсковГУ

Карточку премиального обслуживания в аэропортах, люксовые сумки и шубы нашли силовики в ходе обысков по делу ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе обыска <...> были обнаружены 11 брендовых сумок, в том числе сумка Braccialini, стоимость которой на данный момент оценивается <...> в 175 тыс. рублей. Кроме того, обнаружены сумки Chanel и Yves Saint Laurent», — заявил источник агентства.

По его словам, также правоохранители изъяли три шубы, скидочные карты брендовых магазинов и карточку Priority Pass международной программы доступа в VIP-залы аэропортов.

До этого пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области обнародовала фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у ректора. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения. На одной из пар сережек можно заметить ценник в 414 900 рублей.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что кампус ПсковГУ превратился в заброшку.