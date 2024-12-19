Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Булгакова и его жены

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги. Это решение принято в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (более 49 миллионов рублей), сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, следствие считает, что незаконно полученные средства Булгаков хранил, в том числе, на счете своей жены. Арест наложен до 25 марта 2025 года. Следствие также утверждает, что Булгаков создал и руководил организованной преступной группой.

18 декабря Булгакову продлили срок нахождения в СИЗО до 25 марта.

Булгаков был задержан и арестован в конце июля. В правоохранительных органах тогда сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

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