Суд арестовал элитные ретроавтомобили Тимура Иванова

Басманный суд Москвы арестовал два ретроавтомобиля в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Следствием наложен арест на автомобиль Packard 1942», — говорится в документе.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что речь идет о модели Packard Super 8 Series 180, которая была разработана в США в 1939 году и завозилась в СССР. Уже в те годы эти лимузины оборудовались кондиционерами и электрическими стеклоподъемниками. Позже в Советском Союзе на базе Packard был разработан автомобиль представительского класса ЗиС-110.

Второй автомобиль, арестованный по делу Иванова, — Opel Admiral 1939 года выпуска.

18 декабря в рамках расследования дела Иванова был арестован элитный автомобиль Rolls-Royce. Речь идет о машине модели Ghost 2013 года выпуска. Цена на такое авто стартует от 10 млн рублей. Согласно онлайн-сервисам проверки машин, Rolls-Royce, который по параметрам совпадает с появившимся в деле экс-замминистра, принадлежит компании ООО «Гермес-Техно». В судебных материалах сказано, что на данную компанию, учредителем которой являлся Станислав Кузнецов, — предположительно, водитель семьи Иванова, — были оформлены автомобили.

Иванов занимал пост заместителя Минобороны, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее суд арестовал десятки автомобилей и катер, принадлежавшие Тимуру Иванову.