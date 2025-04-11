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В Якутии в ДТП с «КамАЗом» погибли пять человек

МЧС Якутии: в аварии с «КамАЗом» и легковым авто Toyota погибли пять пассажиров
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МЧС Республики Саха (Якутия)

В Алданском районе Республики Саха (Якутия) пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и «КамАЗом». Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

Как сообщили в МЧС, на единый номер экстренных служб поступило сообщение о том, что в пяти километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри Якутии случилось смертельное ДТП. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

«Установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Prius и «КамАЗ». В результате ДТП погибли 5 человек — пассажиры Toyota Prius. Водитель «КамАЗа» не пострадал»‎, — говорится в посте.

В МЧС уточнили, что для работы на месте происшествия привлекли 15 спасателей и пять единиц техники. На данный момент, как отмечается, на трассе ограничений для проезда нет.

4 апреля на трассе в Саратовской области во время аварии с двумя автомобилями и фурой погибли четыре человека. Трагедия случилась около села Каменка. По его словам, две легковых машины столкнулись с грузовым авто, после чего загорелись.

До этого в Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW.

Ранее в России стали заводить «уголовку» за опасное вождение в 2025 году.

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