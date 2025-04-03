Москвич на BMW устроил массовое ДТП и пытался уехать на трех колесах

В Москве на видео попал мужчина на BMW, протаранивший несколько авто

В Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Пьяный водитель BMW устроил аварию и пытался скрыться на трех колесах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW. На другой записи — он пытается уехать на той же машине, при этом видно, что у автомобиля нет одного колеса.

По информации источника, инцидент произошел на улице Циолковского. Мужчина пытался скрыться, но местные жители задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ женщина на Toyota провезла мужчину на капоте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина лежит на капоте движущегося автомобиля.

По информации источника, между водителем и пешеходом мог быть конфликт, потому что мужчина стучал по стеклу машины.

Ранее уфимцы с ножом напали на машину скорой помощи.