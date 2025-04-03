В России стали заводить «уголовку» за опасное вождение в 2025 году

В России водителей-лихачей начали привлекать к уголовной ответственности за опасное вождение. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в Мытищах на автомобилиста завели уголовное дело за резкие маневры и «игру в шашечки», хотя он не попал в ДТП. Подобная практика стала распространяться с начала 2025 года.

Лихачей привлекают по статье 267.1 УК РФ, которая подразумевает наказание в виде штрафа в 150-300 тыс. рублей или ограничение либо лишение свободы до двух лет. Она появилась в 2017 году, однако активно использовать ее на практике стали только сейчас. Практика, в частности, уже приживается в Московском регионе.

Впервые по этой статье привлекали лихача из Дагестана, который, с учетом смягчающих обстоятельств ,оказался вынужден заплатить штраф в 180 тыс. рублей.

В целом эксперты положительно оценили новацию, однако наказание автоюрист Лев Воропаев назвал слишком мягким. А вот адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что провести грань между хулиганскими побуждениями и вынужденным поведением может быть довольно сложно.

До этого стало известно, что с 1 апреля в России начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения. В зоне риска также оказались новые россияне, которые въехали с иностранными правами на территорию России до апреля прошлого года. Исключение — белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.

Также для автомобилистов апрель ознаменуется большими скидками на автомобили и подорожанием сервисного обслуживания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у курьеров стали отбирать электровелосипеды.