В Саратовской области в массовом ДТП с фурой погибло несколько человек

В Саратовской области в аварии с фурой и легковушками погибли четыре человека

На трассе в Саратовской области в результате столкновения двух автомобилей с фурой погибли четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Трагедия случилась около села Каменка. По его словам, два легковых автомобиля столкнулись с фурой, после чего машины загорелись.

На месте аварии работают экстренные службы, устанавливаются детали произошедшего.

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В конце марта авария произошла в Красноярске, где большегруз опрокинулся на встречную полосу. Автомобиль едва не задел ехавшие рядом машины – за секунду до аварии мимо проехал другой грузовик. В результате водитель упавшей машины получил незначительные травмы, в аварии кроме него никто не пострадал.

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