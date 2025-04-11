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Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом замены кода домофона

МВД: мошенники придумали схему обмана под предлогом замены кода домофона
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Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему похищения денег с банковских счетов, прикрываясь необходимостью замены кода домофона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы МВД.

Мошенническая схема реализуется следующим образом. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками управляющей компании. Они утверждают, что в подъезде скоро поменяется код домофона, и просят продиктовать пароль из SMS, якобы необходимый для подтверждения.

Как только человек называет этот пароль, связь обрывается. Спустя некоторое время следует новый звонок — теперь уже от «представителей правоохранительных органов» или «Росфинмониторинга». Они убеждают собеседника установить банковское приложение, чтобы «защитить средства от мошенников».

Далее злоумышленники присылают файл, который нужно установить на телефон. После этого просят приложить банковскую карту к NFC-модулю устройства, якобы для смены цифрового кода на карте. На самом деле файл содержит вредоносное программное обеспечение, с помощью которого создается виртуальная копия карты. Это позволяет преступникам удаленно списывать деньги бесконтактным способом.

1 апреля эксперт по информационной безопасности компании Яндекс Дмитрий Мажарцев рассказал, что в последние месяцы участились случаи телефонного мошенничества, направленного на детей. По его словам, злоумышленники все чаще представляются учителями и сотрудниками школ. В результате введенные в заблуждение дети и подростки сообщают мошенникам пароль от «Госуслуг», который необходим для идентификации в школьном электронном журнале, и переводят свои средства и средства родителей.

Ранее россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС.

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