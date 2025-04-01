Россиян предупредили о частых схемах мошенников по обману детей

Собственный смартфон сегодня есть практически у каждого ребенка едва ли не с дошкольного возраста, но родителям стоит помнить об угрозе телефонных мошенников. Дмитрий Мажарцев, эксперт по информационной безопасности компании «Яндекс», рассказал «Газете.Ru» о наиболее популярных мошеннических схемах. По его словам, в последние месяцы участились случаи телефонного мошенничества, направленного на детей.

Так, злоумышленники все чаще представляются учителями и сотрудниками школ. Введенные в заблуждение дети и подростки сообщают мошенникам пароль от «Госуслуг», который необходим для идентификации в школьном электронном журнале, и переводят свои средства и средства родителей.

«Одна из самых популярных схем последних двух недель — подтверждение учетной записи в системе «Моя школа». Злоумышленник звонит ребенку, представляясь учителем или сотрудником школы, и просит подтвердить учетную запись или номер телефона в системе. Чаще всего под предлогом того, что на портале не отображаются успеваемость и оценки ребенка. Чтобы «исправить ситуацию», нужно восстановить пароль. Поскольку авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», мошенники просят ребенка сообщить код подтверждения, который приходит на телефон для сброса пароля от учетной записи сервиса. Получив этот код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом», — объяснил он.

Другая схема — взломщики говорят ребенку, что ему срочно нужно подтвердить свое присутствие на сегодняшних занятиях, так как эта информация не отображается в электронном дневнике. Далее схема развивается по знакомому сценарию — просят подтвердить номер и сообщить код-пароль от «Госуслуг». Еще один популярный предлог, чтобы выманить пароль — обновление данных в электронном дневнике.

«Во всех этих схемах мошенники не стесняются оказывать психологическое давление — требовать срочно «обновить данные». Нередки случаи, когда злоумышленники и вовсе шантажируют ребенка через SMS и сообщения в мессенджерах, утверждая, что у них есть его личные данные — адрес проживания, школа, телефоны родителей, вся личная переписка, фотографии. За нераскрытие информации требуют выкуп», — отметил эксперт.

Одной из главных причин, почему дети становятся жертвами мошенников — низкая осведомленность как самих детей, так и их родителей об актуальных мошеннических схемах. Чтобы снизить риски, важно регулярно проводить с ребенком беседы о цифровой безопасности. Родителям также стоит помнить, что ни учителя, ни другие работники школ не имеют права требовать конфиденциальные данные — будь то пароли, коды из SMS или любая другая личная информация.

Помните о ряде признаков, по которым можно распознать мошенников: иностранные номера (звонки и сообщения поступают с номеров, не начинающихся на +7); подозрительные профили (в мессенджерах на аватарке профиля либо отсутствует фотография, либо используется логотип/фирменный знак банка/госоргана); манера общения (мошенники требуют немедленных действий, говорят быстро и настойчиво, не давая вставить слово).

«Важно объяснить ребенку простую схему действий: если ему звонят, присылают сообщение с незнакомого номера и просят сообщить пароли, коды из сообщений или другую личную информацию — лучше вообще не отвечать или сразу прекратить разговор и рассказать родителям. То же самое следует делать при любых попытках запугивания или угроз. Дополнительной мерой защиты могут стать специальные приложения с функцией определения незнакомых номеров (АОН), которые подскажут, от кого поступает звонок, даже если номер не записан в телефонной книжке, в том числе при звонках через мессенджеры», — резюмировал специалист.

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