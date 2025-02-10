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На экс-сотрудника Минобороны РФ завели дело о мошенничестве

ФСБ: возбуждено дело против экс-сотрудника Минобороны из-за выполнения госзаказа
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего сотрудника российского Минобороны за действия при выполнении госзаказа на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону. Об этом заявило УФСБ по Ростовской области, передает ТАСС.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ», — говорится в сообщении.

Ему вменяется мошенничество и получение взятки.

Сотрудники ФСБ ранее провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве на 811 млн рублей.

7 февраля стало известно, что генеральный директор компании «Диона» Аслан Петросян стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении денежных средств при реализации проектов «Автомобильные дороги Минобороны РФ» и «Безопасные качественные дороги».

Ранее Минобороны РФ подало в суд на Управление спецстроительства.

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