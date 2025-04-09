СМИ сообщили о задержании экс-депутата горсовета Белгорода Тарасенко

Go31: экс-депутата горсовета Белгорода задержали по делу о мошенничестве

Бывшего депутата горсовета Белгорода и командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило издание Go31.

По данным источника, против Тарасенко возбудили уголовное дело. В издании уточнили, что ранее силовики проверяли, куда расходовались средства, выделенные на самооборону. Других подробностей дела не приводится.

Официального подтверждения задержанию Тарасенко нет.

10 февраля уголовного дело возбудили в отношении бывшего сотрудника Минобороны России. Его подозревают в хищениях средств при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Ему вменяется мошенничество и получение взятки.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве на 811 млн рублей.

Ранее стала известно, что генерала Попова, обвиняемого в мошенничестве, отправят на СВО.