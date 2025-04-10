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В США самолет задел крылом соседний борт

В аэропорту Вашингтона самолет задел крылом соседний борт с конгрессменами
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Jim Urquhar/Reuters

В американском аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет задел крылом соседний борт, на котором летели конгрессмены. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

В инциденте участвовали самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 авиакомпании American Airlines, на борту которых суммарно находились более 150 человек, в том числе политики Ник Лалота и Грейс Менг. Никто не пострадал.

10 апреля в США произошел еще один авиаинцидент. Примерно в 15.15 (22.15 мск) вертолет упал в реку Гудзон вблизи города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. По данным полиции, одного человека, который находился на борту судна, спасти не удалось. Что стало причиной крушения вертолета — пока неизвестно.

6 апреля сообщалось, что в Японии вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь. Известно, что связь с вертолетом потеряли в 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов. Позже спасатели нашли пилота, механика и медсестру. Поиски еще троих людей продолжаются. Всего на борту находилось шесть человек: пилот, механик, медсестра, врач, 80-летняя пациентка и сопровождающий ее член семьи.

Ранее самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии.

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