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В Петербурге женщину задержали за три брака с иностранцами

В Петербурге женщину задержали за фиктивные браки с мигрантами
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Depositphotos

Полиция Петербурга задержала женщину, которая трижды вступала в брак с иностранцами ради гражданства. Об этом сообщает управление МВД по региону.

32-летнюю жительницу Мурино задержали после оперативно-следственных мероприятий по ранее возбужденному делу. Фигурантка, по предварительным данным, «помогла» двум мигрантам жениться на местных жительницах для получения паспорта РФ.

Соучастницей фигурантки, предположительно, была жительница Мурино. В период с марта 2019 по сентябрь 2023 года россиянка заключала браки с тремя иностранцами. Вскоре после того, как мужчины получали разрешительные миграционные документы, они разводились с супругой.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

«Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе иностранных граждан», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают других соучастниц по делу.

Ранее в Петербурге задержан местный житель, оформивший фиктивный брак с иностранкой.

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