Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят ограничить число попыток для детей мигрантов при сдаче теста по русскому

В ГД призвали ограничить число попыток сдачи теста по русскому для мигрантов
close
Freepik

Нужно установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. Об этом заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов (ЛДПР), передает РИА Новости.

По его словам, если ребенок с первого раза провалил тестирование, то он может повторно приступить к нему через какое-то время. Однако необходимо установить предельное количество раз, после чего ребенок не допускается до российских образовательных учреждений, подчеркнул Нилов.

С 1 апреля в России введено новое требование для детей иностранцев, поступающих в школы: они должны будут пройти тест на знание русского языка. Если ребенок не сдаст экзамен, его не зачислят в образовательное учреждение.

Кроме того, родители поступающего в российскую школу ребенка должны предоставить копии документов, подтверждающих законность нахождения несовершеннолетнего и его законного представителя на территории РФ.

Ранее в Госдуме предложили «выслать всех» детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами