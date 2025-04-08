В России хотят ограничить число попыток для детей мигрантов при сдаче теста по русскому

Нужно установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. Об этом заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов (ЛДПР), передает РИА Новости.

По его словам, если ребенок с первого раза провалил тестирование, то он может повторно приступить к нему через какое-то время. Однако необходимо установить предельное количество раз, после чего ребенок не допускается до российских образовательных учреждений, подчеркнул Нилов.

С 1 апреля в России введено новое требование для детей иностранцев, поступающих в школы: они должны будут пройти тест на знание русского языка. Если ребенок не сдаст экзамен, его не зачислят в образовательное учреждение.

Кроме того, родители поступающего в российскую школу ребенка должны предоставить копии документов, подтверждающих законность нахождения несовершеннолетнего и его законного представителя на территории РФ.

Ранее в Госдуме предложили «выслать всех» детей мигрантов.