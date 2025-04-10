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Спасатели эвакуировали моряка из Охотского моря

Сотрудники МЧС эвакуировали моряка из Охотского моря
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МЧС России

В Магаданской области члену экипажа рыболовецкого судна стало плохо с сердцем, его эвакуировали сотрудники МЧС. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России на вертолете эвакуировали моряка из Охотского моря. Траулер находился в 290 километрах от берега. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и врачами на борту вылетел к месту», — говорится в сообщении.

С помощью бортовой лебедки сотрудник МЧС в люльке спустился на палубу и поднял пострадавшего на борт. Моряка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Недавно сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома из-за пожара. Ликвидацией пожара занимались 27 спасателей.

До этого в Махачкале после взрыва газа в многоэтажном жилом доме спасатели эвакуировали 150 человек. По данным ведомства, взрыв произошел на 7-м этаже 14-этажного дома.

Ранее было названо число эвакуированных из Суджи граждан.

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