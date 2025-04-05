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В жилом доме в Пензе произошло сильное задымление после пожара

МЧС РФ: в Пензе решили эвакуировать жильцов дома из-за задымления после пожара
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МЧС Пензенской области

Жителей многоквартирного дома в Пензе решили эвакуировать в связи с сильным задымлением, произошедшим в результате пожара. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Пензенской области в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что около 12:24 в экстренные службы поступила информация о возгорании в девятиэтажном доме на улице Клары Цеткин. Огонь распространился в одной из квартир на третьем этаже, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

«Пожар ликвидирован, из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на месте происшествия находятся 27 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны.

5 апреля в подмосковном городе Дмитрове загорелся частный хостел. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», здание находится на Аллейной улице.

Как рассказали местные жители, образовавшийся над строением столб черного дыма можно было увидеть из разных частей населенного пункта. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ, при этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Кемеровской области ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме.

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