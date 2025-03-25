Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

МЧС: в Махачкале после взрыва газа в многоэтажке эвакуировали 150 человек

В Махачкале после взрыва газа в многоэтажном жилом доме спасатели эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, взрыв произошел на 7-м этаже 14-этажного дома.

Пожар в жилом многоквартирном доме в Махачкале на улице Гапцахская начался, по предварительным данным, в результате взрыва газа. Пострадали два человека. В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку.

По данным Telegram-канал «Махачкала №1», осколками повредило припаркованные автомобили. На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой, черный дым и поврежденные машины.

Ранее оставленная на ночь кухонная вытяжка стала причиной пожара в российском городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами