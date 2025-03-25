В Махачкале эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

МЧС: в Махачкале после взрыва газа в многоэтажке эвакуировали 150 человек

В Махачкале после взрыва газа в многоэтажном жилом доме спасатели эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, взрыв произошел на 7-м этаже 14-этажного дома.

Пожар в жилом многоквартирном доме в Махачкале на улице Гапцахская начался, по предварительным данным, в результате взрыва газа. Пострадали два человека. В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку.

По данным Telegram-канал «Махачкала №1», осколками повредило припаркованные автомобили. На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой, черный дым и поврежденные машины.

Ранее оставленная на ночь кухонная вытяжка стала причиной пожара в российском городе.