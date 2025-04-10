В Калужской области мужчина угрожал полицейским и был арестован

Заведено уголовное дело в отношении жителя Обнинска Калужской области, проявившего агрессию к полицейским. Об этом сообщили в региональном СК.

«10 апреля 2025 года днем на улице Поленова города Обнинска местный житель угрожал сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, предметом, похожим на оружие», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, подозреваемый был пьян. Полицейским пришлось стрелять в воздух для того, чтобы усмирить дебошира.

В этот же день произошло ЧП в школе №145 в челябинском районе Новосинеглазово. Молодой человек ворвался в образовательное учреждение, выломав турникет и проникнув в кабинет директора. Он разбил компьютер, после чего нарушителя порядка скрутили.

Позже мужчину передали медицинским работникам для оценки его психического здоровья.

Ранее в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев.