Бывший ученик ворвался в челябинскую школу, устроил погром и проник в кабинет директора

Молодой человек ворвался в школу в Челябинске и устроил там погром. Его задержание попало на видео и быстро разошлось по местным Telegram-каналам.

ЧП произошло утром 10 апреля в школе № 145 в челябинском районе Новосинеглазово. Неизвестный попал в здание, выломав турникет. Охранник нажал тревожную кнопку, но гражданин, предположительно, находившийся под действием наркотиков, продолжил крушить все вокруг. Он ворвался в кабинет директора и разбил компьютер.

По данным 74.ru, хулигана скрутили педагоги — учитель ОБЗР и преподаватель физкультуры, — а также ученик 9 класса. Губернатор Алексей Текслер уже поручил наградить их за проявленное мужество.

В результате инцидента никто не пострадал. Росгвардейцы задержали нападавшего и передали правоохранителям. Задержанным оказался Олег, ему 25 лет, по некоторым данным, ранее он учился в этом учреждении. Ural Mash сообщает, что в прошлом мужчина занимался пауэрлифтингом.

Ранее неизвестный обстрелял окна школы в Ростове-на-Дону во время занятий.