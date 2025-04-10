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Ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека передали медикам

МВД: врачи оценят психическое здоровье дебошира, ворвавшегося в школу Челябинска
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Молодого человека, ворвавшегося в школу №145 в Челябинске и устроившего в здании погром, передали медицинским работникам для оценки его психического здоровья. Об этом сообщило Главное управление министерства внутренних дел (МВД) РФ по Челябинской области в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что сначала дебошира доставили в полицейский участок. Уже после этого его передали врачам.

«По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», — рассказали в ведомстве.

ЧП в школе №145 в челябинском районе Новосинеглазово произошло 10 апреля. Молодой человек ворвался в образовательное учреждение, выломав турникет и проникнув в кабинет директора. Там дебошил разбил компьютер, после чего его скрутили два преподавателя и ученик 9 класса. Узнав о произошедшем, губернатор региона Алексей Текслер поручил наградить их за проявленное мужество.

На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии, которые задержали нарушителя и передали его правоохранителям. По предварительной информации, дебошир — 25-летний местный житель, который в прошлом учился в этой школе. Никаких сведений о пострадавших в результате инцидента к текущему моменту не поступало.

Ранее жителя Челябинской области отправили на принудительное лечение после того, как он ворвался в школу и угрожал сотрудникам.

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