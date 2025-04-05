В Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело после появления в СМИ данных о наезде пьяного мужчины на сотрудника Росгвардии в Чите. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о правонарушении ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев.

Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них. Администратор торговой точки вызвал экипаж вневедомственной охраны. Когда дебошир увидел сотрудников Росгвардии, он закрылся внутри своего автомобиля и игнорировал требования правоохранителей, а затем попытался наехать на одного из них. Правонарушителя удалось задержать, применив табельное оружие.

Ранее мужчина угнал патрульную машину Росгвардии в Москве.