В Шереметьево приземлился самолет с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет, который совершал рейс Москва — Денпасар (Индонезия), приземлился штатно в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что командир Airbus, летящего в Индонезию, запросил аварийную посадку в Шереметьево в связи с отказом одного из двигателей.

10 апреля в ГУ МЧС России по Ненецкому АО рассказали, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В конце марта в аэропорту Минеральных Вод во время посадки загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.