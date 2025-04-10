Рэпера, разрисовавшего матерными граффити здания в Судже, оштрафовали

Суд оштрафовал блогера Апачева на 70 тысяч рублей за вандализм в Судже

Промышленный суд города Курска признал виновным блогера и рэпера Акима Апачева в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Отмечается, что на судебное заседание Апачев не явился, несмотря на то, что получил извещение. Его интересы на суде представлял адвокат Игорь Манаенков. Блогер может обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Рэпер Аким Апачев вызвал волну негодования в обществе после того, как приехал в освобожденную Суджу в Курской области и расписал стены зданий матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы.

Позже Апачев признал свою вину и предложил врио губернатору Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении региональных памятников. Он подчеркнул, что всегда тепло относился к Курской области и давал бесплатные концерты российским бойцам в зоне СВО. По словам Апачева, в Суджу он направился также с благими намерениями.

Ранее Хинштейн рассказал, что рэпер Апачев бегает от полиции после вандализма в Судже.